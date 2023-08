Faggioni da primato: l’architetto spezzino progetta gli interni dello yacht più veloce

La Spezia, 1 agosto 2023 – La centralità internazionale spezzina in campo nautico è fatta, ancor prima che dai cantieri che si inanellano nel golfo, dagli uomini capaci di lasciare il segno. L’architetto Stefano Faggioni è uno di questi, col suo carico di storia di famiglia: quattro generazioni consacrate alle progettazioni e alle costruzioni navali per le quali il "bello" è traguardo, frutto di elaborazione che fa perno su esperienza, ricerca e un innato gusto alimentato da profonda cultura nautica e umanistica. Un mix di valori che presiede al concept degli interni da lui elaborato per lo yacht, in carbonio, più performante nella storia della nautica d’elite. E’ lungo 25 metri. ll nome è un programma: Bolide 80. Velocità raggiungibile: 75 nodi.

L’architettura interna tesaurizza quella esterna basata sulle linee filanti dello scafo, facendo del contrasto il valore aggiunto: il carbonio si sposa con pelle e tessuti in fibre naturali, quali lino, seta e cachemire, forniti da Loro Piana. "Il progetto Bolide, più che anticipare il futuro è, per me, espressione del presente ai massimi livelli, con il massimo del design, della tecnologia e dell’eleganza, alla cui radice vi è il concetto di distinzione. Distinzione che rappresenta in qualche modo l’abitudine al bello, quello vero, spontaneo, che non è ostentazione ma poesia che diventa forma attraverso materiali di qualità e lavorazioni che fondono alto artigianato e tecnologia" afferma Stefano Faggioni spiegando come ha concorso all’opera coadiuvato dal cugino Simone e in collaborazione col team di Victory Design dell’omonimo cantiere di Brunello Acampora a Torbolo (Pisa).

Il risultato ora è oggetto di ammirazione ad Ibiza, dove l’armatore (dal nome top secret) sta facendo base per navigare nel mare delle isole Baleari.