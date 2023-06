Yacht a fuoco in riviera Salvati cinque diportisti

Uno yacht a motore di 14 metri ha preso fuoco ieri sera, attorno alle 20,30 ad un miglio al largo della costa di Deiva Marina, sul limitare delle acque territoriali spezzine. A bordo c’erano cinque persone adulte, quattro uomini e una donna, tutti sulla trentina, residenti a Bologna. Vani i loro tentativi di domare le fiamme. Troppo rilevante la portata del fuoco per essere fronteggiato con gli estintori di bordo e altri mezzi di fortuna. Dallo yacht è partito, via radio, l’Sos; è stato captato dalla centrale operativa della Capitaneria di porto della Spezia: è così scattato il dispositivo di pronto intervento. Nel dramma, una circostanza provvidenziale: il conduttore di un gommone in transito, visto il fumo che si levava dall’imbarcazione, si è diretto a tutta birra verso di essa. Lo stesso ha fatto il comandante di motoscafo di 13 metri, a due miglia di distanza, dopo aver raccolto il may day. Alla vista delle due unità in rotta convergente, i naufraghi si sono lanciati in mare: la paura montante era quella di eventuali esplosioni; c’era poi da guadagnare la distanza di sicurezza dallo yacht in preda all’incendio; i cinque diportisti hanno avuto l’accortezza di indossare il salvagente e sono riusciti a mantenere il controllo. Ne è seguito il recupero da parte dei due buon samaritani del mare. Il mare era calmo. Non ci sono stati particolari problemi. I cinque naufraghi hanno tutti preso posto sull’unità più grande e confortevole. Sono stati rifocillati. Si sono asciugati. Davanti ai loro occhi e a quelli dei soccorritori la scena dello yacht i cui contorni sparivano per effetto delle lingue di fuoco. Straziante.

La prima vedetta della Guardia costiera ad arrivare è stata quella partita da Sestri Levante: la più vicina al luogo del sinistro. Su di essa sono poi trasbordati i naufraghi. Mobilitata per precauzione un’ambulanza della Pubblica assistenza di Sestri. Gli sventurati sono stati sbarcati nel porto del golfo del Tigullio: nessun problema di salute.

Nel frattempo, al largo di Deiva, i tentativi di evitare di evitare che lo yacht colasse a picco. Mentre scriviamo, alle 22, le operazioni sono ancora in corso. Sul posto la vedetta classe 800 della Guardia costiera, un rimorchiatore con spingarde, un mezzo nautico dei vigili del fuoco, tutti partiti dalla Spezia. Una corsa contro il tempo per evitare pesanti fenomeni inquinanti.

Lo yacht, un Bertram, con scafo in vetroresina, ha un motore diesel. Era partito da Lavagna per raggiungere il porto di Cala de’ Medici, in Toscana. Al largo di Deiva, l’incendio per cause ancora ignote. A prendersi cura di diportisti bolognesi sono arrivati degli amici dalla Toscana. Corrado Ricci