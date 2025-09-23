XII edizione del premio “Campana”. La dedica a Pape Giampaolo Gurioli

Con una grande partecipazione di pubblico, è andata in scena alla mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’, la cerimonia di premiazione della XII edizione del Premio internazionale di poesia dedicato al grande poeta Dino Campana autore dei ‘Canti Orfici’. Dopo gli onori di casa dell’assessore Manuela Gagliardi (presente insieme ai colleghi Giulio Guerri e Daniela Carli e al sindaco di Marradi e presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello, Tommaso Triberti), il presidente del premio Rodolfo Ridolfi ha ricordato la figura di Pape Giampaolo Gurioli, recentemente scomparso, a cui è dedicato quest’anno il premio che ha lasciato un grande vuoto nella cultura musicale italiana già collaboratore come pianista con Laura Pausini, Giorgia e Jovanotti. Proprio pochi giorni prima di lasciarci, è uscita la sua ultima canzone ‘La lupa Chiara’ con la sua musica e le parole dello spezzino Giancarlo Guani. Per l’occasione, il soprano Federica Caseti Balucani ha interpretato la stessa canzone uscita in un cd edito dalla casa musicale Galletti Boston. La presenza di Arianna Gurioli, figlia di Pape, ha rappresentato il momento più intenso della giornata, simbolo di continuità tra passato e futuro, tra memoria e creazione.

Poi, ecco quanto deciso dalla giuria, composta da figure di spicco del mondo artistico e culturale come Micol Pambieri, Concetta Anastasi, Raffaella Ridolfi, Elisabetta Costantini Pelosini, Federica Caseti Balucani e Barbara Betti. Innanzitutto Alessia Tarantino di Tropea ha vinto il primo premio ed il premio speciale per la musicalità ‘Emilio Betti’ con l’opera ‘La veste’. Secondo premio a Paola Badanai Scalzotto di Padova, mentre il terzo premio ex aequo è andato a Federico Del Monaco di Avezzano e Maura Querci di Rapallo. Alla palermitana Lucia Lo Bianco, con la sua poesia in lingua inglese ‘Dawn of ashes in Gaza’, è andato il primo premio della sezione internazionale, presieduta dal professor Luciano Giovannini. A Guani, poi, è stato assegnato il diploma di merito del presidente della sezione internazionale, per la sua lirica in lingua francese. Il Premio Internazionale Dino Campana si conferma quindi un crocevia di poesia, musica e arti, capace di intrecciare memoria e innovazione. Nato nel 2013 per iniziativa della testata Marradi Free News con la collaborazione dell’Accademia degli Incamminati e di numerose associazioni culturali romagnole e toscane, il premio è cresciuto negli anni fino a diventare un appuntamento di riferimento nel panorama poetico internazionale. Dopo Firenze, Marradi e La Spezia, il viaggio del premio proseguirà nel 2026 a Ravenna, per una nuova edizione che amplierà ancora i confini dell’avventura.

Marco Magi