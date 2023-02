Workshop di Boost

Nuovo workshop del progetto Boost in Accademia (in via Vanicella 12), promosso da Fondazione Carispezia. Domani alle 16, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria attraverso l’App Accademia La Spezia e via WhatsApp al 334 3402303, ecco ‘Parlare bene’, il secondo modulo di incontri dedicati al public speaking curato da Andrea Bizzarri e Matteo Montaperto di Youmana, piattaforma web specializzata in formazione. Cosa rende un discorso convincente e professionale? Sarà questo l’argomento principale del workshop, insieme al tema della dizione, di cui verranno analizzati gli aspetti principali.