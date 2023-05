’Women Voci di donne’ Spettacoli in 9 tappe con grandi protagoniste del mondo della musica

Nove grandi artiste in nove luoghi unici del nostro territorio. Torna ‘Women – Voci di donne’ che, nella sua seconda edizione, in programma dal 12 luglio al 20 agosto, toccherà nove Comuni, un Festival che ha il sostegno della Fondazione Carispezia. "La musica è costellata di grandissime interpreti – affermano i promotori di Ad Eventi – ma spesso si dimentica che molte di loro sono anche autrici di grande bravura e musiciste straordinarie". Si inizierà quindi a Sarzana, alla Fortezza Firmafede il 12 luglio, con il concerto di Francesca Michielin e si prosegue a Bolano, in piazza Santa Maria, il 18 luglio con Ginevra Di Marco in uno spettacolo che rende omaggio alle ‘donne guerriere’ del nostro tempo. Lei, in scena con Gaia Nanni con l’accompagnamento di Francesco Magnelli al pianoforte e magnellophoni e da Andrea Salvadori alle chitarre, tzouras e elettronica, in un racconto originale e coinvolgente, per dare vita a dialoghi, monologhi e canzoni inedite e canzoni di tradizione popolare.

Donne operaie, militanti della parola e della canzone, passando da Rosa Balistreri a Caterina Bueno, per tornare a Ginevra e Gaia e, tramite loro, a tutte le donne di oggi. Dopo la tappa di Santo Stefano Magra con Patrizia Laquidara e Marco Paolini del 22 luglio, si va in piazza Europa alla Spezia il giorno successivo per Drusilla Foer, un personaggio di finzione, nato dalla mente del fotografo e performer toscano Gianluca Gori. Una narratrice – come lei stessa ama definirsi – con un curriculum di tutto rispetto. La sua notorietà arriva dal web, in particolare da YouTube e Facebook, ma negli ultimi anni ha saputo destreggiarsi abilmente tra piccolo e grande schermo nelle vesti di attrice e presentatrice. Carmen Sousa il 25 luglio a Montemarcello e Dulce Pontes il 29 a Castelnuovo Magra, prima di una pausa che porta al 12 agosto, al Molo dei Pescatori di Monterosso, dove sarà protagonista Frida Bollani, pianista e cantante di talento, nota per essere la figlia di Petra Magoni e del grande Stefano Bollani, uno dei più grandi compositori italiani della nostra epoca.

Sebbene ottenere l’indipendenza artistica sia sempre difficile quando si ha genitori di tale fama, la giovane ha già saputo ritagliarsi un posto sotto le luci dei riflettori. Dopo aver visto e ascoltato Amara e Simone Cristicchi il 13 agosto a Luni, si va a Lerici il 20 agosto, in piazza San Giorgio, per festeggiare con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, i loro vent’anni di carriera in duo. Il loro primo concerto insieme, nel 2003, ottiene un tale successo che i due protagonisti di questo ‘Voice’n’bass’ combo, nel giro di qualche settimana, mettono insieme un intero repertorio composto dalle canzoni che più amano e, di slancio, registrano in una sola giornata il loro primo album ‘Musica Nuda’, titolo che darà poi il nome anche al loro duo. In due decenni Petra e Ferruccio hanno realizzato più di 1500 concerti in giro per il mondo, hanno prodotto otto dischi in studio, tre dischi live e un dvd. Informazioni per i concerti allo 0187 648366 con prevendite sulle piattaforme online Vivaticket e Ticketone.

Marco Magi