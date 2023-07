Women-Voci di donna in Cittadella Debutto con la cantante Michielin

Al via questa sera, nella suggestiva cornice della Fortezza Firmafede di Sarzana, la seconda edizione di Women – Voci di donna, rassegna musicale organizzata da Ad Eventi in collaborazione con i comuni della Spezia, Sarzana, Lerici, Castelnuovo Magra, Luni, Santo Stefano Magra, Ameglia, Monterosso, Bolano e il sostegno di Fondazione Carispezia. Ad aprire la seconda edizione del festival che quest’anno riuscirà a portare nello spezzino 9 grandi artiste sarà Francesca Michielin – ex vincitrice di X Factor e cantante affermata – che questa sera, alle 21.30 si esibirà negli spazi della Cittadella. Il secondo appuntamento con Ginevra di Marco, fissato per il prossimo martedì in piazza Santa Maria a Bolano, sarà uno spettacolo che vuole rendere omaggio alle guerriere del nostro tempo. Domenica 23 luglio, in piazza Europa a Spezia, ci sarà invece la straordinaria Drusilla Foer - personaggio di finzione, nato dalla mente del fotografo e performer toscano Gianluca Gori- che ultimi anni ha saputo destreggiarsi abilmente tra piccolo e grande schermo nelle vesti di attrice e presentatrice. Martedì 25 luglio, in piazza XIII Dicembre a Montemarcello (Ameglia) è previsto il concerto con Carmen Sousa, mentre sabato 29 luglio, Dulce Pontes, cantante portoghese dalla voce cristallina, si esibirà in piazza Querciola a Castelnuovo Magra. Sabato 12 agosto, al molo dei pescatori di Monterosso al Mare è prevista l’esibizione della pianista Frida Bollani e, il giorno successivo all’anfiteatro romano di Luni, si terrà il concerto di Amara accompagnata da Simone Cristicchi. A chiudere la rassegna domenica 20 agosto saranno Petra Magoni e Ferruccio Spinetti che, per festeggiare un sodalizio che va avanti da 20 anni, si esibiranno in piazza San Giorgio a Lerici. Le prevendite per i concerti di Women – Voci di donna sono acquistabili su Vivaticket e Ticketone. Per informazioni contattare il 0187648366.