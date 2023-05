’Wolfsoniana’ Oggi il finissage della mostra al Lia

Il finissage di oggi è l’ultima occasione da non perdere per visitare la selezione di opere della Wolfsoniana di Genova che propone, nelle sale del Museo Lia, un dialogo fra le due collezioni, le più eterogenee e ricche della Liguria, focalizzato sulle molteplici trasformazioni e riprese, nel corso dei secoli, di comuni modelli stilistici e iconografici. In occasione della conclusione della mostra ‘La contemporaneità del classico. Dialogo sui modelli tra Museo Lia e Wolfsoniana’, che ha riscosso un grande successo di pubblico, oggi la cittadinanza è invitata a partecipare alla visita guidata della mostra con aperitivo a seguire. Punto di partenza del percorso espositivo è il Ritratto di Matteo Marangoni, dipinto nel 1919 dal pittore toscano Baccio Maria Bacci. L’opera non solo raffigura uno tra i principali storici dell’arte italiani del Novecento, celebre per i suoi studi sull’arte barocca e per le importanti scoperte (tra cui il Bacco di Caravaggio), realizzate nel corso della sua opera di tutela del patrimonio artistico italiano, ma documenta anche la determinante influenza estetica esercitata dal critico d’arte sugli sviluppi espressivi di Bacci che proprio in quest’epoca, abbandonate le sperimentazioni linguistiche del futurismo, si accingeva ad aderire alle istanze classiche della cultura novecentista. La mostra si struttura in quattro sezioni tematiche e di genere – Pittura, Scultura, Architettura e progetti di interni, Arti decorative – che coerentemente documentano le peculiarità tematiche e i principali caratteri espressivi della Wolfsoniana e contribuiscono pure a declinare, in ambiti di ricerca differenti, l’ininterrotta rielaborazione dei modelli classici sviluppatasi nell’ambito delle arti figurative e decorative a cavallo tra Otto e Novecento.

La mostra, oltre che nelle sale adibite per le esposizioni temporanee, si articola lungo il percorso del museo proponendo, come nel caso dei rimandi neomichelangioleschi del cartone di Adolfo De Carolis o nel richiamo a Tintoretto presente nello studio per affresco di Mimì Quilici Buzzacchi, diretti confronti con le preziose opere della Collezione Lia, selezionate con il contributo di Andrea Marmori, direttore del museo. La mostra si avvale inoltre del contributo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e della provincia della Spezia. L’evento inizierà alle 11 e i biglietti saranno in vendita a 10 euro. Verranno inclusi nel prezzo: l’entrata al museo (dalle 10 alle 18), la visita guidata e l’aperitivo nel giardino. Viene consigliata la prenotazione allo 0187 727220 o tramite mail all’indirizzo [email protected]

Marco Magi