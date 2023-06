Wind Whisper taglia per primo il traguardo della Ocean Race a Genova

Alle 12,28 di ieri , il team polacco a bordo della imbarcazione Wind Whisper ha tagliato per primo a Genova Boccadasse il traguardo della regata veloce della Ocean Race riservata alla classe VO65. È il primo arrivo in assoluto della regata che per la prima volta nella sua storia arriva in Italia, a Genova. La barca ha partecipato alla regata in tre tappe che anticipa l’arrivo, previsto nelle prossime ore, delle imbarcazioni Imoca, che hanno invece compiuto il giro del mondo. Mentre il WindWhisper Racing Team di Pablo Arrarte e Daryl Wislang si gode l’ospitalità di Genova, sette barche sono ancora in mare e stanno lottando contro venti leggeri per arrivare al traguardo. Nella classe Imoca, è Team Holcim-PRB a guidare la flotta. Dopo aver approfittato di un forte vento al largo delle coste francesi durante la notte, il team è ora tornato in corsia di sorpasso, con venti intorno ai 5 nodi, a 100 miglia dall’arrivo.

"Domenica sera abbiamo avuto un vento molto favorevole – 20-25 nodi di vento – e questo è stato meraviglioso perché la barca ama il vento e noi amiamo la barca quando vola, quindi eravamo felici", ha detto Ambrogio Beccaria, il velista italiano sulla barca Holcim-Prb, durante la notte. "E abbiamo ancora un buon comfort a bordo, la navigazione è stabile e piacevole. Davanti a noi ci sono ancora alcune transizioni e salti di vento da affrontare prima dell’arrivo".