Weekend all’Odeon insieme a Peppa Pig

Al Cinema Odeon, all’interno della Mediateca regionale ligure, ci sarà un evento speciale pensato per i più piccoli, per festeggiare in sala i vent’anni di avventure di Peppa Pig. ‘Peppa’s cinema party’ è in programma per due weekend (24 e 25 febbraio, 2 e 3 marzo) sempre alle 15, un appuntamento speciale con dieci episodi inediti e tantissimi contenuti esclusivi per cantare, ballare e saltare al cinema. Chi non conosce Peppa Pig, la simpatica maialina che, da quando è apparsa per la prima volta sullo schermo nel 2004, è diventata uno dei personaggi più riconoscibili e amati dai bambini in tutto il mondo? Le sue avventure, narrate nella serie animata prodotta dallo studio Astley Baker Davies, hanno catturato l’immaginazione e i cuori di milioni di piccoli fan, veicolando con entusiasmo messaggi molto importanti e significativi sull’amicizia, la famiglia, il rispetto per l’ambiente e la passione per la lettura. Tra le entusiasmanti sorprese spiccano lo speciale di tre parti tutto dedicato a una divertentissima festa di matrimonio. Informazioni allo 0187 745630 o inviando una mail a [email protected].