“We got rhythm“ Una serata all’insegna della musica jazz

Una serata di grande musica jazz: la trentaduesima edizione del Levanto Music Festival Amfiteatrof prosegue stasera alle 21.30 in piazza del Popolo. Il titolo, ‘We got rhythm,’ evoca George Gershwin: tre vocalist, Maria Nives Riggio, Claudia Sanguineti e Anna Sini, e tre musicisti, Luca Cresta al pianoforte, Riccardo Barbera al contrabbasso e Daviano Rotella alla batteria, raccontano la storia del compositore, le cui opere spaziano dalla musica classica al jazz. Del 1924 il suo lavoro più apprezzato ‘Rhapsody in blue’, mentre è del 1935 il suo capolavoro, ‘Porgy and bess’.