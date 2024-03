’Voltapagina’ per bimbi alla Beghi

La biblioteca Beghi del Canaletto organizza per la mattina di sabato, con inizio a partire dalle 11, un interessante laboratorio gratuito dal titolo ‘Voltapagina di primavera’, rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni che ha una durata di circa un’ora. Si partirà con la lettura dei più famosi libri di poesie dedicati alla stagione primaverile e si proseguirà realizzando insieme variopinti oggetti utilizzando i più diversi materiali di riciclo. L’evento fa parte di ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’, il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dal Comune della Spezia, a cura dei musei civici e del sistema bibliotecario urbano che si snoderà per tutta la stagione invernale e primaverile. La partecipazione al laboratorio nella struttura di via del Canaletto 100 è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria o al numero di telefono 0187 727885 o inviando una mail all’indirizzo [email protected].