Volontari in prima linea per la tutela dell’Oasi Lipu

Là dove la natura incontra l’uomo, c’è un’oasi. Che non è solo terra selvaggia, animali, specchi d’acqua, è un piccolo paradiso dove le persone possono riscoprire il contatto con la natura. L’Oasi Lipu di Arcola a San Genesio è nata proprio con l’obiettivo di ristabilire il rapporto tra l’uomo e l’ambiente. Una storia lunga di realizzazione e di amicizia, di fiducia con gli uccelli migratori che vengono puntualmente all’Oasi perché per loro è un luogo sicuro. Ora i ‘re’ dell’oasi sono i cormorani, ma durante l’anno è possibile vedere centinaia di specie andare e tornare come fosse la loro casa. Risale al 1992 il primo intento della Provincia della Spezia di realizzare un’oasi di protezione della fauna e affidarla fin da subito in gestione alla Lipu nel tentativo, primo in Italia, di realizzare una garzaia artificiale. Il progetto fallì per problemi gestionali, sia per alcune alluvioni e atti vandalici, ma la costruzione proseguì con il centro visite, i pannelli esplicativi, i luoghi per il birdwatching, le cassette nido, fissando l’obiettivo della promozione e dell’educazione ambientale. "E’ un mondo bellissimo – ha raccontato Paolo Canepa delegato della Lipu della sezione di Spezia – facciamo tante iniziative, proiettiamo documentari anche con le scuole, con il tempo abbiamo svolto anche attività di ecologia urbana per esempio un piano di gestione per i piccioni. Il periodo più intenso di avvistamenti è quello dei movimenti di nidificazione, ma ogni stagione ha le sue caratteristiche". L’oasi è visitabile liberamente, nei week end inoltre la responsabile Pamela O’ Saughnessy è a disposizione per informazioni e domande. In tutto i volontari abituali sono una quindicina, nessuno ha un ruolo ben preciso, tutti aiutano, per esempio con la manutenzione o ai banchetti informativi. "Fare volontariato gratifica – spiega Canepa – soprattutto si ritrova un contatto con la natura. Io ho iniziato guardando con il binocolo dalla finestra, e poi ho capito che avrei voluto percorrere questa strada. Il volontariato ambientale lavora sul futuro di tutti e preservare questi angoli di natura è molto importante".

Cristina Guala