"Vogliamo parlare con i Platek". La protesta della Curva Ferrovia. In 150 chiedono fatti alla proprietà

L’allerta gialla non ferma i tifosi aquilotti. Nonostante la pioggia battente, circa 150 appassionati dei colori bianchi si sono ritrovati, ieri pomeriggio, all’esterno del centro sportivo ‘Ferdeghini’ per manifestare il loro vivo disappunto per la gestione societaria in atto e la gravissima situazione di classifica in cui versa lo Spezia. Al grido "Lo Spezia siamo noi", i ragazzi della Curva Ferrovia hanno srotolato uno striscione, illuminato dalle torce, dalla scritta emblematica: "Ultima chiamata". Una sorta di deja-vu della manifestazione andata in scena lo scorso 29 novembre, con l’ad Andrea Gazzoli ancora una volta intervenuto, con non poca difficoltà, a rispondere alle domande sollevate dai tifosi.

Supporter a dir poco infuriati per il drammatico penultimo posto in classifica delle Aquile e per la mancanza di notizie rassicuranti sul futuro del club. "Abbiamo chiesto, nel corso dell’ultima contestazione, che gli americani parlassero, invece niente. Philip Plaetk è stato qui per dieci giorni non ha detto una parola. Cosa vogliono fare del nostro Spezia?". Tra le righe è riemersa la domanda circa le voci di una possibile cessione del club da parte dei Platek. Un quesito al quale Gazzoli non ha saputo dare informazioni esaustive, facendo salire i toni della protesta: "Non lo so, si tratta di dinamiche che vanno oltre quelle dirigenziali". Di rimando i tifosi hanno replicato: "Noi vogliamo degli interlocutori che sappiano dare risposte alle nostre domande. Vogliamo sapere da Robert Platek cosa vuole fare della società e questo al di là dei risultati del campo". "La città merita rispetto e risposte - hanno continuato gli sportivi, inzuppati all’inverosimile dalla copiosa pioggia ma accalorati dalla passione innata per i colori bianchi - Platek deve fare dichiarazioni e dirci le sue intenzioni sulla società".

Le critiche hanno riguardato anche il mercato: "Questa squadra il 4 gennaio doveva già essere pronta con l’innesto di due o tre giocatori importanti. Si vuol fare veramente qualcosa per conquistare la salvezza? Siamo al cinque gennaio (ndr. ieri per chi legge), ci aspettano le partite fondamentali di Como e Pisa, ci andremo con gli stessi giocatori? Noi abbiamo bisogno di risposte". Dopo un quarto d’ora di contestazione, il rompete le righe con il lancio di fumogeni e una promessa: "Tra venti giorni saremo di nuovo qui...".