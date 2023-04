"Vogliamo far scoprire la realtà complessa di Napoli Conoscere è l’unico modo per abbattere i pregiudizi"

Intervista a Marco Baruzzo, coordinatore del progetto

Com’è nato il tuo interesse su ciò che riguarda le mafie?

"E’ cominciato quando frequentavo il liceo Parentucelli a Sarzana e ho incontrato la storia e l’esperienza di Libera associazione che, dal 1995, mette insieme persone, storie, gruppi che lottano per un’Italia libera dalle mafie e dalla corruzione".

Come è nata l’idea di portare le scuole negli ex epicentri di camorra?

"’A Sud di dove?’ è un progetto nato nel 2015, da un’idea di un ragazzo di Napoli che ci è venuto a trovare in Liguria e ci ha proposto di ricambiare il favore, cioè di andare con un gruppo di studenti in gita a Scampia. Da allora abbiamo sempre continuato con questa attività, che non consiste solo nell’andare negli epicentri di camorra di un tempo, ma soprattutto portare più persone a conoscere e a scoprire una realtà complessa come Napoli, con le sue bellezze, la sua storia e le sue difficoltà".

Un messaggio per i ragazzi...

"Non sono la persona giusta per insegnare niente a nessuno, però mi sentirei di dir loro di continuare a partire, di fare una valigia e di andare alla scoperta di luoghi che magari si conoscono solo per sentito dire, per smontare e ricostruire da capo tutte le idee preconcette".