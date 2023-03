Voce autorevole della portualità Ci ha lasciato Giorgio Bucchioni

È morto Giorgio Bucchioni, un protagonista della storia cittadina e una delle voci più autorevoli della portualità spezzina. Per oltre cinquant’anni ha guidato l’Agenzia marittima Lardon & C. Ma alla sua esperienza nel settore si sono aggiunti, negli anni, i mandati da presidente dell’Autorità portuale e di Confindustria e una serie di incarichi in qualità di rappresentante degli agenti marittimi spezzini. E di recente Past President del Propeller Club Port of La Spezia. Settantasei anni, Bucchioni lascia la moglie Maida, i figli Giorgia e Fabio e i nipoti. Le esequie si terranno domani, martedì 28 marzo, alle 10, nella chiesa di San Giovanni e Agostino, in Piazza Sant’Agostino.

Tante le attestazioni di cordoglio e affetto alla notizia della sua scomparsa. L’onorevole Raffaella Paita lo ha definito "uno dei grandi artefici del miracolo portuale spezzino. Anche attraverso il suo lavoro, il porto della Spezia raggiunse i vertici europei per la movimentazione dei container. È una giornata triste per la città. Perdiamo una persona che l’ha amata visceralmente, impossibile non ricordare tutte le battaglie combattute da Bucchioni per difendere i presidi produttivi spezzini e, in particolare, il porto... Alla sua adorata famiglia le mie più sentite condoglianze". Per l’assessore regionale Giacomo Giampedrone – "Con la scomparsa di Giorgio perdiamo un grande imprenditore, un punto di riferimento per tutti noi, e soprattutto, per quanto mi riguarda, un grande amico che ha contribuito nel tempo, forse più di chiunque altro, a fare in modo che La Spezia e il suo porto, in ogni forma, sviluppassero quella mentalità vincente e quella voglia di sviluppo e di crescita che oggi sono diventate finalmente un modo unanime dell’agire istituzionale di tutta la nostra comunità. Un grande abbraccio alla famiglia".

Dal direttore generale SCCT, Daniele Ciulli –"E’ con profondo dolore che la comunità tutta della Società Spezia & Carrara Cruise Terminal ha appreso la scomparsa di Giorgio Bucchioni, storico artefice delle fortune della nostra portualità, precursore, interprete e intelligente mediatore tra le diverse realtà. Da convinto innovatore ha sempre esortato ad affrontare con coraggio e a testa alta il futuro. E’ con questi sentimenti che esprimiamo il nostro dolore e la nostra affettuosa vicinanza alla famiglia". Anche tutto lo staff del Cisita – "Si stringe attorno al suo presidente Giorgia Bucchioni per la dolorosa perdita del papà. Un uomo che ha saputo segnare con successo l’attività portuale e industriale del territorio spezzino, ricoprendo nel tempo diverse cariche fondamentali. Tra queste anche quella di nostro presidente, carica che ha ricoperto dal 2005 al 2012, con la rinomata autorevolezza e umanità che lo hanno sempre contraddistinto". E la senatrice Stefania Pucciarelli – "Con la sua scomparsa La Spezia perde un protagonista della storia e dello sviluppo di questa città e del suo porto... Il mio più profondo cordoglio e la mia vicinanza ai familiari". Dal mondo sindacale, il segretario della Cgil Luca Comiti lo ricorda come "protagonista di primo piano del mondo portuale ed economico, uomo di grande personalità e sensibilità umana e di spiccate capacità imprenditoria". Mario Ghini segretario Uil Liguria e Marco Furletti segretario conferedale – "Ci lascia un punto di riferimento per il lavoro e per l’economia spezzina e una persona di grande umanità e professionalità".