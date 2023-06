Vivono in una palazzina abusivamente: 7 denunciati per invasione d'edificio

La Spezia, 16 giugno 2023 – Occupano una palazzina, sette uomini denunciati per invasione di un edificio.

A seguito di una segnalazione pervenuta in Questura nei giorni scorsi, su una presunta occupazione abusiva di una palazzina di tre piani nel centro cittadino, disabitata, sono stati disposti degli accertamenti da parte della squadra mobile e del personale dell'Upgsp.

Dopo un primo sopralluogo che ha permesso di riscontrare l’effettiva presenza di tracce riconducibili a bivacchi notturni ed individuati i possibili punti critici dai quali, ignoti, potevano avere accesso all’interno forzando porte e finestre, è stato predisposto un servizio mirato, di concerto con la proprietà dell’immobile, da subito disponibile ad adottare ogni possibile soluzione per impedire le occupazioni abusive dello stabile.

Nella prima mattinata di ieri, gli agenti sono entrati nello stabile, identificando all’interno 7 cittadini stranieri, di età compresa tra i 18 e 28 anni, tutti di nazionalità tunisina, che stavano dormendo dentro alle stanze della palazzina. Nel corso del controllo sono stati rinvenuti e sequestrati circa 70 grammi di hashish, nascosti in una delle stanze.

I 7 cittadini, accompagnati negli uffici della Questura per essere sottoposti a foto segnalamento per la completa identificazione, al termine della stesura degli atti di rito sono stati tutti denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia per il reato di invasione di terreni ed edifici.

La posizione degli indagati è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura per l’adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti, e lo stupefacente rinvenuto nello stabile è stato sottoposto a sequestro penale a carico di ignoti.

La proprietà si è subito attivata per apporre ulteriori ostacoli fissi, rispetto a quelli già autonomamente posizionati, per impedire definitivamente l’ingresso nello stabile disabitato.