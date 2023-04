Vivicittà festa per tutti In 1500 alla partenza fra sport e solidarietà Angelini è il vincitore

Fresco campione italiano di Duathlon Sprint lo spezzino Samuele Angelini, il primo a tagliare il traguardo della ‘Vivicittà 2023’ in 31 minuti e 46 secondi. Tra le donne, invece, Ilaria Fantigrossi, una decina di minuti dopo. Con lo slogan ‘La corsa dei diritti’, questa 38esima edizione ha visto ieri 110 iscritti alla gara competitiva di 10 chilometri e oltre 1.400 alla passeggiata di 4. "Devo fare i complimenti a tutti – dichiara la presidente della Uisp Spezia e Valdimagra, Diana Battistini – in particolare a quanti hanno voluto essere protagonisti di una giornata speciale. Vivicittà ormai è entrata nelle abitudini della cittadinanza". Tra i tanti messaggi, quello della solidarietà con la collaborazione della Tive6 onlus, a cui è andato 1 euro di ogni partecipante. Inoltre, i maestri Tomaino, Musante e Maraboshi, hanno voluto partecipare ‘idealmente’ alla kermesse donando le loro opere per la premiazione.

Alle 10.30 i partecipanti hanno preso il via dalla storica piazza Brin, per riversarsi poi nel centro cittadino lungo l’asse corso Cavour-via Chiodo. Forte è comunque il significato della Vivicittà, alla presenza ‘attiva’ del presidente nazionale della Fidal, Stefano Mei, che si è cimentato anche nel giro breve, del presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, della deputata Maria Grazia Frijia, del sindaco Pierluigi Peracchini, degli assessori Marco Frascatore e Giulio Guerri, e del presidente del consiglio comunale Salvatore Piscopo. Molti i premi speciali, dall’iscritta alla corsa più ‘esperta’ Mariù Mori, classe 1927, al premio per le scuole più numerose, che è andato agli studenti del Cardarelli, ad altri riconoscimenti, mentre la vittoria per il gruppo più numeroso, neppure a dirlo, è andata all’Asd Ceraunavolta.

Marco Magi