Viviani scala la vetta di Masterchef

Master chef Nicholas Viviani. È l’ultimo prestigioso riconoscimento che la Nazionale italiana pizzaioli gli ha conferito nei giorni scorsi. Viviani, noto pizzaiolo spezzino, titolare della pizzeria Pipeo, è entrato a far parte della compagine – insieme al socio Marco Mascagni – circa due anni fa. Da lì a poco, i due pizzaioli si sono incamminati in un percorso che li vede tuttora indossare i panni di istruttori tecnici nel settore pizzeria, effettuando corsi di formazione certificati Iso 9001 validi in tutto il mondo. Premiati con una targa d’oro, i due sono diventati eccellenza italiana 20212022 e hanno preso posto nel circuito di Valencia per soddisfare il palato del team Ferrari, durante la Ferrari Challenger, mentre hanno servito in più occasioni alcune squadre della Serie A. E così, per i suoi grandi meriti, il presidente della Nip, il World Masterchef Dovilio Nardi, ha invitato Viviani al meeting World Masterchef di Cervia, nel quale lo vedremo nelle nuove vesti di Nip Master Chef.

m. magi