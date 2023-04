Vivere sotto ’assedio’ "Dal turismo ricchezza Ma soffoca il territorio E i paesi così muoiono"

di Claudio Masseglia

Se esce di casa dopo le 9 del mattino rischia di non incontrare nessun compaesano, ma solo una moltitudine di volti sconosciuti e dagli accenti più disparati. Alessandro Crovara, classe 1973, è nato, cresciuto e vive a Manarola di cui ha visto nel corso degli anni il cambiamento radicale portato da un turismo sempre più numericamente grande e aggressivo. E storge il naso al pensiero di come una volta "i bambini potevano giocare in piazza e si trovavano tante case in affitto per giovani coppie, mentre ora tutto ruota intorno al turismo mentre i residenti sono penalizzati". Mette idealmente sui piatti della bilancia i positivi effetti economici del turismo per le Cinque Terre e i conseguenti disagi in termini di sovraffollamento in territorio già fragilissimi. Il risultato? "Non sputo certo su cosa ci porta il turismo, so bene quanto sia importante per chi ha attività o comunque ha investito in questo territorio. Io stesso ne traggo benefici perchè vendo 4500 bottiglie di vino e 300 di Sciacchetrà della mia azienda agricola solo qui alle Cinque Terre, senza guardare altrove. E solo chi tocca con mano su quali terreni produciamo, è poi portato a spendere qualche euro in più per il nostro vino: lo fa ad esempio il turista che viene per soggiorni lunghi, non tanto quello ’mordi e fuggi’".

Ma qual è il rovescio della medaglia del turismo?

"E’ radicalmente cambiata la vivibilità dei nostri paesi dove prima vedevi anche 100 persone in piazza, ora le trovi solo prima delle 9 del mattino o la sera. In mezzo i borghi sono ’in mano’ a migliaia di turisti. Non c’è più nemmeno lo spazio per fare giocare i nostri bambini. Mi manca tantissimo la socialità del paese come era una volta, mio figlio di 13 anni invece è un po’ abituato a questo stato di cose. Rischiano però di fare la fine di Gardaland: aperti solo da aprile a ottobre".

E’ ancora possibile trovare una casa in affitto alle Cinque Terre?

"Vi racconto un aneddoto: quando in paese muore un anziano, sappiamo che a breve ci sarà una casa in più adibita ad affittacamere o bed&breakfasta. Con questo non voglio certo biasimare chi si trova fra le mani un immobile con cui lavorare e fare profitti. Però alla fine restano tagliate fuori tante giovani coppie intenzionate a restare nel paese natio, costrette però a spostarsi a Spezia per l’impossibilità di trovare un appartamento in affitto con contratto lungo. Paradossalmente in questo senso il periodo del Covid aveva aperto delle strade: senza più turisti in giro, tanti proprietari di immobili avevano affittato a giovani coppie".

Qual è la soluzione per far coincidere i diritti dei residenti con quelli dei turisti?

"In questo senso servirebbe l’intervento delle istituzioni ma finora abbiamo sentito solo del gran chiacchiere. Trovo assurdo ad esempio vedere attivare dei servizi efficienti solo nel periodo estivo a uso e consumo dei turisti, salvo poi ridurli in inverno a discapito del residenti. Mi riferisco in primis ai trasporti ferroviari: d’estate vediamo un continuo via vai di treni che scaricano migliaia di turisti nei borghi. In inverno invece... le corse spariscono: ne sanno qualcosa i ragazzi che devono spostarsi a Spezia per andare ai licei o a Riomaggiore alle medie. All’uscita da scuola sono spesso costretti a lunghe attese proprio perchè mancano i treni per tornare a casa. Non lo trovo giusto".

Insomma, turismo sì o no?

"L’aspetto economico è importante, chi vive alle Cinque Terre ha la possibilità di lavorare senza spostarsi, anche se nessuno diventa ricco. Ma siamo arrivati al punto di soffocare il nostro territorio".