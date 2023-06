Vivere i portici", Diego Sanlazzaro racconta l'emozionante storia della musica spezzina"

Dopo i primi due incontri, molto apprezzati dal pubblico, della rassegna ‘Vivere i portici’, ideata dalla Libreria Ricci e patrocinata dal Comune, gli appuntamenti di giugno si chiudono stasera, alle 21 (sempre in via Chiodo all’altezza della libreria), con Diego Sanlazzaro, autore di ‘Anni di concerti, dancing e radio libere - Dalle balere ai club rock, performance, avanguardie e culture altre tra La Spezia e Versilia (1950-2000)’, Edizioni Giacché, il libro sugli anni d’oro della musica spezzina, che presenterà assieme al maestro Oliviero Lacagnina. L’incontro sarà moderato dal giornalista Luca Della Torre, e accompagnato da proiezione d’immagini storiche. Sanlazzaro propone un amarcord della Spezia musicale dagli anni ’50 al 2000, con i concerti dei big della canzone, da Mina a Lucio Dalla, dalla Pfm ai Litfiba, il racconto dei Festival della Canzone con i dilettanti allo sbaraglio; i sogni e le utopie dei Festival Pop sul modello Woodstock, i concerti al Monteverdi con autori come Battiato, De Gregori, Finardi, Guccini, fino a Renato Zero. E ancora Fabrizio De André e il racconto della nascita di un disco di successo molto speciale, nato nella nostra città! E poi le stelle leggendarie del jazz. Non potevano mancare i luoghi d’incontro e del divertimento dallo spezzino alla Lunigiana, e la Versilia by night. E tanto altro.

m. magi