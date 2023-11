Vivere i parchi. Un convegno al castello

L’Associazione commercianti di Riomaggiore e l’Associazione Lunae, in collaborazione con il Comune di Riomaggiore, organizzano per oggi, alle 15.30 al Castello di Riomaggiore, il convegno ‘Vivere i Parchi liguri’. All’incontro parteciperanno il sindaco Fabrizia Pecunia, il presidente dell’Ente Parco Naturale Beigua Daniele Buschiazzo e il presidente dell’Associazione commercianti, Giovanni Paganini. "L’incontro costituisce l’inizio di un percorso per conoscere le diverse realtà dei Parchi naturali della Liguria, costruire un percorso di incontri e uno scambio di esperienza – spiega Paganini – . Il parco naturale regionale del Beigua è un’area naturale protetta della Liguria, in un territorio che si estende tra la città metropolitana di Genova e la provincia di Savona e comprende anche il monte Beigua, alto 1287 metri". Del parco fanno parte Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto, Varazze, Urbe Nell’area del Parco si trovano molti sentieri escursionistici ed è attraversato dall’Alta Via dei Monti Liguri, una realtà quindi da conoscere. L’incontro sarà preceduto dalla musica medioevale suonata con antichi strumenti dall’artista Maddalena Scagnelli e dalla favola ‘Raissa la cerva bianca’ di Vinicio Ceccarini, libera elaborazione dei testi del Poliziano, una testimonianza sul rispetto della vita nei Parchi, l’equilibrio ambientale e il rispetto degli animali selvatici. La partecipazione è libera.

m. magi