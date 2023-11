Vittime della strada. Giornata di prevenzione con polizia e Croce rossa

Ricorre oggi la Giornata mondiale e nazionale del ricordo delle Vittime della strada e per l’occasione, il Comune della Spezia attraverso la polizia locale, con la partecipazione della polizia stradale, di Croce rossa italiana e Automobile club La Spezia, ha organizzato una serie di iniziative che si terranno, dalle 10, in piazza Europa, per promuovere la cultura del rispetto delle regole del Codice della strada e migliorare la sicurezza della circolazione. Secondo l’Istat, nel 2022, sono stati 3.159 i morti in incidenti stradali in Italia, 223.475 i feriti e 165.889 gli incidenti stradali. Numeri impressionanti. Per questo, dalle 10 alle 12, la stradale, la municipale e la Cri saranno a disposizione della cittadinanza con veicoli di servizio, con attrezzature impiegate per la sicurezza stradale e con stand informativi per assicurare un approccio multidisciplinare orientato alla prevenzione, quindi con l’obiettivo di ridurre il numero e l’entità delle conseguenze degli incidenti stradali. Durante la mattinata gli operatori illustreranno le norme sulla sicurezza stradale, le conseguenze dell’uso ed abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti sull’organismo e sulla sicurezza stradale, dati sull’incidentalità nazionale e locale, buone prassi e regole da seguire nella conduzione dei veicoli.