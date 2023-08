Vitali e Lestofanti Band a Castèlive

CastèLive2023 la fortunata rassegna che si svolge nell’antico borgo Castè, nel Comune di Riccò del Golfo, proseguirà stasera, alle 21, con l’esibizione di Frank Vitali e i Lestofanti. La band spezzina si esibirà nel concerto ‘Sing the Swing’ – organizzato da Serenella Messina, presidente di CastèVive! – , un suggestivo confronto tra due artisti all’apparenza molto diversi: Fred Buscaglione e Frank Sinatra. L’inconfondibile voce di Frank Vitali coinvolgerà il pubblico in una serata a tutto swing, grazie al batterista Alfredo Petroli, poi Armando Fiorenza alle tastiere, Pietro Bertilorenzi al basso, Fabio Cozzani al sax contralto e tenore, e Giovanni Franceschini alla tromba. L’ingresso è gratuito, gli ospiti potranno sostenere il borgo con una donazione libera. Anche stasera, prima e dopo il concerto, sarà possibile visitare il villaggio e le sue esposizioni a cielo aperto, il laboratorio olfattivo e la nuova House Art di Mauro Manco. Fino al 2 settembre, inoltre, saranno esposti nel borgo i progetti di 18 studenti della facoltà di architettura dell’Università del Liechtenstein che, guidati dal professore Alberto Alessi, hanno voluto immaginare nuove destinazioni d’uso per alcune aree abbandonate del borgo. Dalle 19, nella piazzetta antistante Corte Paganini, le specialità gastronomiche del laboratorio artigianale GiardiGiò di Riccò. m. magi