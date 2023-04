Visite guidate con ’Il Cigno’

Prime due iniziative in programma per la valorizzazione della ‘Via dei Monti Levanto-Brugnato’ con il contributo della Fondazione Carispezia oggi, a cura del Consorzio Il Cigno. La prima a Levanto, dal titolo ‘Pellegrini e mercati in un borgo del 300’, dalle 15 alle 16, visita guidata della Levanto medievale, con Marta Ragnoli, guida turistica della Cooperativa Zoe; il ritrovo è alla loggia medievale. Poi, dalle 17 alle 18, ecco ‘San Siro, una grande pieve dell’antica Diocesi di Luni’, una visita guidata della pieve romanica di Ceula a Montale di Levanto con la ricercatrice Valeria Zattera. Info: 370 3734044; [email protected]