Visite guidate alla Farfalla Dorata, Ripercorri il "Mistero dei Monti di San Lorenzo"

Proseguono le visite guidate alla farfalla dorata ai Monti di San Lorenzo di Lerici. Domani lungo i sentieri del Parco di Montemarcello "guidati dallo spirito e dall’intuizione del professor Enrico Calzolari e accompagnati dal racconto di suo figlio Andrea verrà ripercorso il “mistero dei Monti di San Lorenzo”, per osservare il fenomeno della farfalla dorata". Percorso Monti Branzi - Pieve di San Lorenzo di circa 2 ore per due chilometri. Ritrovoalle 18 in località Monti Branzi, obbligatorie calzature da trekking e acqua. Guida Andrea Calzolari per l’associazione Enrico Calzolari pro Monte Caprione. Obbligatoria la prenotazione al numero 327 1273871 (Coop Hydra).