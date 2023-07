Visite guidate al castello di Madrignano e festa di Santa Margherita

Domani e domenica e anche nel prossimo fine settimana dalle 18 alle 21 sarà possibile visitare il Castello Malaspina nel borgo medievale di Madrignano e il centro espositivo sugli antichi liguri, in occasione della 45ª edizione della Festa di Santa Margherita. "La visita guidata – spiegano i promotori – sarà un’occasione per immergersi nella bellezza dell’entroterra spezzino e vivere un’esperienza di fruizione suggestiva e coinvolgente, alla scoperta della storia del territorio. Il racconto sarà affidato agli ambienti e agli spazi carichi di fascino e ai reperti archeologici esposti, provenienti da diversi musei ed eccezionalmente riuniti". Biglietto 5 euro, un euro per under 18, r info e prenotazione: Amanda 334 996 8868 Silvia 389 946 4044. Saranno infatti due i due weekend di festa per Santa Margherita: quello del 15 e 16 luglio e quello del 22 e 23 luglio. Apertura degli stand gastronomici dalle 19 con ravioli, asado, sgabei, piatti tipici, musica. Gli organizzatori fanno sapere che parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza.