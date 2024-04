Visita guidata alla Valdilocchi

Visto il meteo previsto, oggi sarà una bella occasione per visitare la Batteria Valdilocchi grazie all’organizzazione dei percorsi gratuiti curati dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco del Golfo. Il prossimo evento è programmato oggi dalle 11 alle 18. La Batteria si trova in via delle Casermette, a Pagliari e ricordiamo agli utenti che la viabilità è stata modificata con la realizzazione di una nuova rotatoria che rende maggiormente accessibile il transito verso la struttura costruita dopo il 1880 e armata con 8 obici e 2 cannoni: disarmata all’inizio della Prima Guerra Mondiale, fu utilizzata come polveriera negli anni ’20 del XX secolo. Dalla nuova rotonda proseguire poi su via Rita Levi-Montalcini e poi seguire le indicazioni per il campo sportivo Cimma, dove si trova il posteggio. Dal parcheggio occorre proseguire a piedi su strada bianca per circa 800 metri per giungere sulla sommità della collinetta e godere di una splendida vista sul golfo. Le visite guidate partiranno dalla Batteria Valdilocchi.