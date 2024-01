Visita guidata al Castello Doria con Coop Zoe

Dopo la pausa per le festività natalizie, riprendono le aperture programmate dei Castelli del Calicese, a cura della Cooperativa Zoe gestione Servizi Culturali, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Calice al Cornoviglio, nell’ambito del progetto di valorizzazione ‘I Castelli Ritrovati’. Domani, dalle 14.30 alle 17.30, sarà possibile visitare l’imponente Castello Doria Malaspina di Calice al Cornoviglio. Affidandosi agli spazi e alle sue testimonianze storico-artistiche, il castello offre la possibilità di riscoprire la storia di un territorio, circondati dalla natura incontaminata della Val di Vara. Sabato 27 gennaio, invece, sempre dalle 14.30 alle 17.30 riaprirà il Castello Malaspina di Madrignano e il centro espositivo ‘Gli Antichi Liguri in Val di Vara’, con i suoi reperti archeologici provenienti da diversi musei ed eccezionalmente riuniti.

A breve uscirà, inoltre, il ricco calendario degli eventi fino al mese di giugno, dedicati a bambini, famiglie e adulti, approntano dalla Cooperativa Zoe. Si ricorda che vi è la possibilità di visite guidate per gruppi, previa prenotazione. Per informazioni è possibile contattare Amanda al numero di telefono 334 996 8868 oppure Silvia al 389 9464044. Ricordando che gli amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti, ecco il prezzo del biglietto: 5 euro l’intero, soltanto 1 euro per gli Under 18. Visitando uno dei castelli, sarà possibile visitare il secondo a soli 3 euro. In caso di condizioni meteo avverse, occorre verificare l’apertura dei castelli ai numeri che abbiamo citato sopra.

m. magi