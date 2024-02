Visita guidata a Palazzo Crozza

La biblioteca Ubaldo Mazzini, oggi alle 17, organizza una visita guidata gratuita alle bellezze architettoniche di Palazzo Crozza, in corso Cavour 251, alle sue eleganti sale affrescate e ad alcuni dei tesori custoditi dalla biblioteca, sede dell’Archivio Storico. Un’occasione per riscoprire la grande ricchezza culturale della nostra città a disposizione di tutti. Una curiosità: la biblioteca comunale nasce ufficialmente nel 1898 quando il consiglio comunale della Spezia entra in possesso di atti, patrimoni e documenti dei soci Filomati, appartenenti alla Società d’Incoraggiamento per l’Educazione morale e industriale; è ubicata in due locali a pianterreno del Teatro Civico. Soltanto nel 1906 si colloca il suo trasferimento nella Palazzina Crozza, sede attuale, sotto la direzione di Ubaldo Mazzini, suo primo direttore e insigne studioso di storia locale. Per informazioni all’evento contattare il numero 0187 727515 o mail [email protected].