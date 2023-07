Visita guidata a Madrignano

Continuano gli eventi delle ‘Passeggiate narrative’, nell’ambito del progetto ‘Una via tanti cammini. La Via dei Monti e le sue diramazioni: intrecci di passi, intrecci di storie’, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e curato dal Consorzio Il Cigno. Oggi e domani, dalle 18 alle 21, sarà possibile visitare il Castello Malaspina di Madrignano, in occasione della 45a edizione della Festa di Santa Margherita. La visita guidata al Castello e al Centro espositivo ‘Gli Antichi Liguri in Val di Vara’ sarà un’occasione per immergersi nella bellezza incontaminata dell’entroterra spezzino. Il racconto sarà affidato agli ambienti e agli spazi carichi di fascino e ai reperti archeologici esposti. Ingresso a 5 euro (1 euro per gli under 18). Per info e prenotazione è possibile contattare Amanda al 334 9968868 o Silvia al 389 9464044.