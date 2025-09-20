Visione, lusso e design. Il gotha della nautica al Salone di Genova: "Cresceremo ancora"

Due giorni di sole e cielo sereno hanno salutato l’apertura della 65esima edizione del Salone Nautico di Genova. Giovedì il taglio del nastro con la consueta cerimonia di apertura. A darsi appuntamento sulla terrazza al secondo piano del padiglione blu, un effervescente parterre composto dai rappresentanti del gotha della cantieristica nautica assieme ad autorità civili e militari. Con mille imbarcazioni in esposizione, 23 nuovi cantieri presenti, 123 novità, 96 première ed espositori provenienti da 45 paesi nel mondo, fino al 23 settembre, Genova si conferma, come ogni anno, la capitale della nautica da diporto internazionale. Inno d’Italia, alzabandiera e il defilamento di Nave Schergat, fregata della Marina, hanno preceduto i saluti istituzionali portati dal sindaco di Genova Silvia Salis, dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, dal comandante generale delle Capitanerie di Porto ammiraglio Nicola Carlone, dal sottocapo di Stato maggiore della Marina ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto e dal presidente della Regione Marco Bucci.

Proprio Bucci ha sottolineato nel corso del suo intervento come il Salone genovese si collochi tra le tre manifestazioni nautiche più importanti al mondo e come vi sia l’impegno e la volontà di far crescere sempre di più l’evento con l’obiettivo di farlo diventare il primo per importanza in Europa. "In questi ultimi anni – ha spiegato il presidente della Regione – il Salone è stato rilanciato ed è riuscito a raggiungere vette che forse nessuno si immaginava. Siamo tra le tre manifestazioni di settore più importanti al mondo. Abbiamo investito tanto in questi anni, non soltanto in termini finanziari ma anche in termini di visione, di design, di accoglienza. Il Salone Nautico vuole e deve diventare il primo Salone al mondo. Questa è la sfida che lanciamo insieme a Confindustria Nautica. Voglio collaborare con le amministrazioni pubbliche per raggiungere l’obiettivo. La Blue Economy è diffusa in tutta la Liguria. Da Ventimiglia fino al Golfo della Spezia ci sono tantissime attività portuali e legate al mare che rappresentano una parte fondamentale della nostra economia e del nostro stile di vita. Non solo per chi ci lavora, portando occupazione e ricchezza, ma anche per chi il mare lo vive nel tempo libero".

Sempre nella giornata inaugurale, il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, Il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, il presidente di agenzia Ice Matteo Zoppas, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini e il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti sono stati, invece, i protagonisti di un convegno focalizzato su nautica, innovazione e blue economy. Il presidente di Confindustria nautica, in particolare, ha sottolineato come nonostante le sfide che il settore sta oggi affrontando le previsioni continuano ad essere positive: "L’industria nautica è una componente trainante dell’economia blu. Senza industria non c’è Italia. Nonostante le sfide che il settore sta affrontando, con il comparto dei superyacht che traina, la media industria nautica che tiene e la piccola che ha subito un calo, tra gli imprenditori si percepisce una tendenza al miglioramento, con clienti che ritornano e la chiusura di nuovi contratti. Prevediamo un inverno meno rigido del previsto e una primavera di ripresa molto importante".

Maria Cristina Sabatini