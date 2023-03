Visionario e anticipatore L’addio a Bucchioni "Oltre il muro del porto ha inizio un mondo"

"Presso quel muro che cinge il porto non finisce la città ma inizia il mondo". Era una delle frasi più usate da Giorgio Bucchioni per spiegare la sua visione delle cose, e anche ieri, nel giorno del suo funerale, viene citata. Avere uno sguardo lungo e globale, capace di leggere in anticipo i cambiamenti e le situazioni è dote rara, e tutti, amici e avversari, oggi gliela riconoscono.

C’era tutta Spezia nella Cattedrale di Cristo Re – la politica, l’industria, il porto, la Marina militare, le isitituzioni economiche – per l’ultmo saluto a Re Giorgio, come era soprannominato per i modi eleganti e signorili. Riservato e discreto anche nel momento della morte, è stato capace di mantenere grande contegno anche durante il lungo calvario della malattia. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia – la moglie Maida, con cui era sposato da 52 anni anni e i figli Giorgia e Fabio, tutti e tre in blu scuro e non in nero probabilmente per un particolare omaggio al Patriarca – che raccontano di quanto prima di tutto fossero apprezzate le doti caratteriali dell’uomo. Franco, diretto e leale, sono questi gli aggettivi che ricorrono più spesso in chi lo ricorda. Risoluto ma anche incline alla mediazione e soprattutto visionario e anticipitore, ieri a Re Giorgio è stato fatto l’ultimo inchino ma – come ha ricordato Don Luca Palei durante l’omelia – il suo ricordo continuerà ancora ad ispirare le nuove generazioni.

Vimal Carlo Gabbiani