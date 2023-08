“Visionarie”, le donne e il potere I ruoli tra storia, arte e società

Un evento unico nel suo genere, dedicato a celebrare il ruolo e l’impatto delle donne nella storia, nell’arte e nella società. L’edizione di quest’anno di ‘Visionarie’, da oggi a domenica a Monterosso, intitolata ‘Lo Sguardo delle Donne - Politica, Diritti, Economia, Potere e altre cose da Donne’, fa seguito alla rassegna dedicata dell’anno scorso, che ha affrontato il tema ‘La Guerra vista dalle Donne’ con la partecipazione di Tiziana Ferrario, Giovanna Botteri, Cecilia Sala e Marta Serafini, guidate nel dibattito da Francesca Parmigiani. Quest’anno, la rassegna si estenderà per tre giorni, proponendo un programma ricco di eventi. "L’anno scorso, allo scoppio della guerra in Ucraina – dichiara il sindaco Emanuele Moggia – abbiamo fatto questa considerazione: ‘guarda quante inviate di guerra donne ci sono in giro per il mondo’. Sarà un’attitudine particolare che spinge le donne a confrontarsi con un ambiente pericoloso e raccontarlo in modo differente? È vero forse che la donna ha una capacità particolare di raccontare la guerra? E se sì, perché?’". Questa riflessione ha portato all’organizzazione dell’ evento nel 2022, ma era rimasta una domanda in sospeso: ‘Ma forse se le donne occupassero dei ruoli di potere in modo maggiore e più rilevante, sarebbe possibile che le cose vadano differentemente?’. È da qui che nasce l’evento del 2023, non con l’obiettivo della contrapposizione, ma della comprensione reciproca delle risorse e delle sfumature tra i generi.

Nella prima tappa odierna, al Molo dei Pescatori alle 21, ecco ‘Dalla Resistenza alla Costituente ed oltre: il lungo cammino di emancipazione delle donne’: una serata diretta da Francesca Parmigiani, che presenterà un coinvolgente dialogo con Michela Ponzani, Annachiara Valle e Daniela Brunelli. Un’occasione che permetterà di esplorare il cammino di emancipazione delle donne, con particolare attenzione alla loro partecipazione nella Resistenza italiana, armata e civile. L’incontro si propone di fare luce su un cammino di emancipazione lungo e spesso tortuoso, sottolineando il legame genetico tra la lotta di liberazione dal nazifascismo, la nascita della Costituzione repubblicana e le tappe cruciali dell’emancipazione femminile. E mentre domani sera è previsto uno spettacolo di Giulia Mutti, gran chiusura di ‘Visionarie’ domenica con al timone Tiziana Ferrario ad intervistare tre donne di successo: la direttrice del Qn Agnese Pini, Laura Boldrini e Giada Zhang

Marco Magi