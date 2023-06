Violenza sessuale a La Spezia, PM chiede condanna a 4 anni per 2 imputati

Il pm è andato avanti per la sua strada, attribuendo valore di prova alle rivelazioni della parte offesa e chiedendo la condanna di due imputati a 4 anni di reclusione per il reato di violenza sessuale, cogliendo nella dinamica dei fatti i contorni dello stupro di gruppo. Una valutazione contrastata dalla difesa, forte della ricostruzione compiuta alla distanza, solo ieri, dagli imputati che avevano chiesto il rito abbreviato, incardinato dopo il loro interrogatorio; a verbale era finita così anche la loro versione tesa ad escludere la violenza e a rappresentare, se non il prodigarsi sessuale della ragazza, la sua sostanziale accondiscendenza all’esperienza post-cena nel bel mezzo della vacanza alle Cinque Terre, con freni inibitori allentati all’alcol ricercato e non imposto. Due contro una allora (due anni fa) secondo l’accusa. E due contro una ieri, con la ragazza - di origini americane - che, alla scorsa udienza, aveva cercato, a scoppio ritardato, di costituirsi parte civile incappando nell’altolà alla richiesta di rinvio dell’udienza per le questioni burocratiche poste. Agli atti solo l’incidente probatorio. E una circostanza: il mancato supporto, da parte di un’amica, ai suoi affondi.

Ciò ha pesato non poco nelle valutazioni, compiute allo stato degli atti, dal giudice Fabrizio Garofalo: i verbali del vecchio incidente probatorio, appunto, e quelli freschi di giornata conseguenza degli interrogatori resi dagli imputati su richiesta degli avvocati Giovanna Daniele e Jacopo Memo. Ricostruzioni sovrapponibili sul piano della dinamica dei fatti ma letture opposte, con prevalenza di quella difensiva sviluppata dai legali. Nessuna accusa di calunnia per la turista americana. Ma credibilità minata rispetto al convincimento che aveva maturato il pm Elisa Loris sulla scorta delle informative della Polizia giudiziaria e delle rivelazioni della ragazza.

Corrado Ricci