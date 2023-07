Violenza ed estorsione Giovane arrestato

Si aggiravano con atteggiamento sospetto in Largo Fiorillo; la presenza di quei due giovani è stata però notata da due turisti sudafricani che hanno segnalato la cosa a una pattuglia della Polizia Locale, impegnata in zona in attività di presidio e tutela della sicurezza urbana, in concomitanza alla presenza dei croceristi sbarcati in città. E quella segnalazione ha trovato riscontro nell’atteggiamento guardingo assunto dai due all’avvicinarsi degli agenti; fermati per un controllo di polizia, i due giovani sono risultati privi di qualsiasi documento di identità e hanno fornito generalità quantomeno dubbie. Dopo essere stati condotti in Questura per essere fotosegnalati, è stata accertata la loro provenienza dal comune di Todi (Perugia): entrambi erano gravati da precedenti penali e il maggiore di età, in particolare, aveva riportato condanne per gravi reati in particolare violenza sessuale, estorsione e rapina. Non solo: era agli arresti domiciliari dai quali è evaso per arrivare fino a Spezia, reato che ha portato gli agenti della polizia locale a fare scattare nei suoi confronti l’arresto immediato. Il Pubblico Ministero ne ha disposto l’immediata traduzione nel carcere di Spezia per il reato di evasione.