Violenza domestica, è boom. Ammonimenti in aumento

Rompere quella terribile spirale di violenza che attanaglia le donne e spesso sembra non avere argini. È l’obiettivo della legge Roccella, varata dal governo a fine anno per rafforzare la tutela della vittima attraverso l’inasprimento delle misure di protezione preventiva e l’attenzione verso i ’reati spia’, e che alla Spezia ha portato a un vero e proprio boom dei provvedimenti di ammonimento. I dati diffusi dalla Divisione anticrimine della Questura della Spezia parlano chiaro: nel 2023 gli ammonimenti legati a violenza domestica firmati dal Questore erano stati 19, di cui sei nei primi tre mesi dell’anno; quest’anno in neppure tre mesi sono già 12, ma potrebbero diventare ben presto 20, per effetto di altri otto casi all’attenzione della Questura, che potrebbero ben presto sfociare in un ammonimento.

"I numeri non sono il sintomo di una crescente violenza domestica, ma il frutto di una normativa più stringente, che ha ampliato il ventaglio dei reati perseguibili dal punto di vista della misura di prevenzione. Diciamo che oggi le forze dell’ordine hanno a disposizione ulteriori strumenti per poter intervenire più agevolmente e spezzare la catena della violenza" spiega il dirigente dell’Anticrimine, Gianpaolo Orditura. In aumento anche gli ammonimenti per stalking: lo scorso anno furono undici, di cui due da gennaio a marzo; nello stesso periodo di quest’anno i casi sono già 3. Una battaglia di civiltà che si declina anche in campagne nelle scuole e nelle piazze, per raggiungere le donne e le giovani generazioni. La campagna di prevenzione permanente “Questo non è amore“ ha trovato terreno fertile nelle scuole della provincia grazie alla sponda dei Comuni e delle associazioni. Il prossimo appuntamento che vedrà la polizia protagonista sul tema sarà il 14 marzo in Sala Dante, organizzato dallo Spezia calcio femminile e dal Comune della Spezia. "Non tutti i ragazzi sono consci del valore delle azioni. Bisogna creare empatia con i giovani, se si parla con un linguaggio più vicino al loro, se si rendono fruibili gli strumenti e i messaggi, si crea un legame importante".

Non solo violenza di genere: i recenti sviluppi normativi in tema di sicurezza hanno rafforzato gli strumenti e aumentato di conseguenza anche i provvedimenti. Nel 2023 i fo gli di via emessi dalla Questura spezzina sono stati 28, quest’anno già 9 in poco più di tre mesi (erano 7 alla fine di marzo 2023). In aumento anche gli avvisi orali: 27 nel 2023, di cui 5 nel periodo tra gennaio e marzo, mentre quest’anno sono già 9, cui vanno aggiunti anche due avvisi orali a carico di due minorenni d’età compresa tra 14 e 18 anni: il decreto Caivano ha visto la sua prima applicazione nello spezzino con un provvedimento a carico di due minorenni sorpresi a spacciare nei pressi di un istituto scolastico superiore della città. In aumento anche i daspo urbani: nel 2023 il cosiddetto ’daspo Willy’ ha trovato applicazione in 19 circostanze (cui vanno aggiunti nello stesso anno anche cinque daspo ’normali’), mentre nei primi tre mesi del 2024 i daspo Willy notificati sono stati già 12.

Matteo Marcello