Violenza domestica allarme sociale A Lerici un progetto di prevenzione

Obiettivo, contastare e prevenire ogni episodio di violenza domestica. Se ne parlerà lunedì 19 giugno, alle 18 alla Bottega di EverGreen della Serra, con il secondo incontro del Punto d’Ascolto Antiviolenza del Comune di Lerici dedicato proprio alla prevenzione e sensibilizzazione (aperto a tutta la cittadinanza) sul tema della relazione tra violenza domestica e le conseguenze sullo stato di salute psico fisica, focalizzando l’attenzione sui disturbi alimentari. Secondo l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) la violenza rappresenta uno dei principali fattori di rischio, di cattiva salute e di morte prematura per le donne e le ragazze. In collaborazione con Erika Benedetti, biologa nutrizionista e volontaria del Comune di Lerici, si avrà l’occasione di capire più a fondo i disturbi alimentari. Diversi studi dimostrano in molte donne comportamenti alimentari alterati legati ad esperienze di violenza domestica, come modificare il proprio comportamento alimentari al fine di evitare abusi, utilizzare del cibo per gestire gli effetti psicologici degli abusi stessi, utilizzare il cibo per farsi del male come reazione agli abusi. La comprensione approfondita della complessa relazione tra violenza domestica e comportamenti alimentari disfunzionali nelle vittime di abusi, è importante per alleviare il disagio psichico e promuovere un’alimentazione sana. "Nello spazio di allestimento dell’incontro saranno presenti anche libri sul tema della violenza, la crescita personale, l’amore malato che ho scelto con cura con l’obiettivo futuro di creare presso il Punto d’Ascolto una libreria dedicata alle donne, un luogo d’unione e di confronto" spiega Alessandra Di Sibio, assessore alle politiche sociali del Comune di Lerici. Dopo gli interventi, la Bottega di Evergreen farà un piccolo assaggio di focaccia prodotta con farine artigianali.

A seguire, la visita alle coltivazioni di EverGreen dove si potranno ammirare le erbe aromatiche piante di stagione. "A fine giornata, semineremo in un piccolo appezzamento in maniera simbolica contro la violenza di genere raccogliendoci in nome di tutte le donne vittime di femminicidio, ricordando l’ultimo efferato omicidio nei confronti di Giulia Tramontano. Attraverso l’invito alla cura del seme piantato si vuole ricordare l’importanza di rivolgersi a un Punto d’Ascolto Anti-Violenza, di denunciare qualsiasi forma di violenza, di chiedere aiuto". Sarà possibile raggiungere la Serra grazie all’Associazione Arca Aps che metterà a disposizione il suo pulmino dalle 17.15 con partenza dal Comune di Lerici.