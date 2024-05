Viola ancora il divieto di avvicinamento alla moglie, arrestato dai carabinieri

La Spezia, 30 maggio 2024 – Si avvicina nuovamente all'abitazione della moglie, nonostante il divieto disposto dal giudice: arrestato dai carabinieri. Il 10 maggio un cittadino 43enne dell’Europa dell'Est, colpito da un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa emessa dal Tribunale – come conseguenza ad una denuncia per maltrattamenti in famiglia sporta dalla moglie a fine marzo – è stato sorpreso dai militari della sezione radiomobile della Spezia in prossimità di uno dei luoghi a lui interdetti, e per questo è stato arrestato e poi sottoposto, su disposizione del giudice, alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'uomo non si è però rassegnato e nei giorni successivi, ha continuato ad orbitare nei luoghi che in realtà non avrebbe dovuto più frequentare e a tentare di mantenere contatti con i familiari. Queste violazioni, di fatto, hanno costituito oggetto di puntuali comunicazioni all’autorità giudiziaria che, nel contesto, ha necessariamente intensificato i servizi di vigilanza a protezione della parte offesa ed avviato le procedure per l’applicazione del ‘braccialetto elettronico’, che consente alle forze dell’ordine, con la tecnologia gps, un costante e più efficace monitoraggio dei movimenti delle persone interessate. Martedì 28 maggio, dopo le precise segnalazioni da parte della donna, i militari sono andati nei pressi degli obiettivi segnalati dove hanno sorpreso nuovamente l’uomo in prossimità dell’abitazione, arrestandolo per la stessa violazione. Successivamente è stato accompagnato davanti al giudice che ha convalidato l’arresto senza disporre ulteriori misure cautelari. Marco Magi