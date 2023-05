Villa romana del Varignano la rassegna concertistica ’Dialoghi Inter-generazionali’

Da oggi a domenica, nei locali del Museo Nazionale dei Trasporti in via Fossitermi, il liceo artistico Cardarelli proporrà la mostra ‘Un Museo diff-Uso per dare voce alle tracce di storia’. L’esposizione racconta attraverso disegni, fotografie, plastici, giochi, filmati e podcast quanto appreso e sperimentato con l’incontro diretto. Vernissage alle 10.30, progettista e coordinatore la professoressa Giulia Fiorillo, con moderatrice Silvia Baglioni. Queste le istituzioni scolastiche coinvolte nella rete: come capofila il Cardarelli, classi 3E, 1A e 1B coordinate da Fiorillo; classe 4B dalla professoressa Linda Ferravante; poi Isa 2, 1° ciclo, classe 5C coordinata dalla maestra Emilia Fregoso e Isa 8, 2° ciclo, classe 2D dalla professoressa Linda Inga.