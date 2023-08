Villa Marigola a Lerici: "Clemenzia's Opera Box" al Festival Musicale

La cantante lirica internazionale Melinda Hughes, insieme al compositore Jeremy Limb, presentano stasera, alle 21.15, a Villa Marigola, ‘Clemenzia’s Opera Box’, un’esilarante serata di opera spontanea, musica e comicità con ospiti speciali del ‘Lerici Music Festival’. Clemenzia Von Trunksale è un’aristocratica diva che viaggia per il mondo per trasmettere il suo amore per l’opera. Condivide le sue storie scandalose da dietro il sipario e distribuisce pettegolezzi da camerino. È persino in grado di inventare un’intera opera sul momento. Insomma un evento ad alto tasso di ilarità e arguzia musicale. Per ulteriori info è possibile contattare il 379 1379677.