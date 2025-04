Vigili del fuoco campioni. Un debutto vincente alla Regata Interforze

Si è conclusa con grande successo e entusiasmo dei partecipanti e spettatori la quarta edizione della Regata Interforze Alto Tirreno 2025, manifestazione autorizzata dal ministero dell’interno dipartimento della Pubblica sicurezza e riservata alle forze di polizia e di soccorso. Il successo è andato alla formazione che ha rappresentato il comando dei vigili del fuoco della Spezia. Da sottolineare che i vigili hanno partecipato per la prima volta alla manifestazione con un proprio equipaggio formato da Gerardo Ratti, Davide Lepri e Davide Sampiero. Hanno avuto la meglio degli avversari a bordo di barche a vela classe “J24”, cabinati di 7,32 metri di lunghezza messe a disposizione della sezione velica della Marina Militare della Spezia. La regata si è svolta nell’area antistante la Capitaneria di porto dove ha avuto luogo anche la premiazione. L’evento è stato promosso dall’associazione “La Nave di Carta” per celebrare la Giornata del Mare. L’iniziativa ideata per valorizzare il patrimonio archeologico sommerso dalle acque al quale hanno aderito diverse scuole. Nel corso della giornata il ministero dell’interno ha inviato il proprio “Pullman Azzurro” che fa parte del progetto della polizia di Stato di formare e sensibilizzare i giovani conducenti sui pericoli della strada. Nell’occasione inoltre era presente personale sommozzatore e di rappresentanza del Centro Nautico e Sommozzatori della polizia di Stato. Alla regata hanno partecipato anche gli equipaggi della Guardia di Finanza di Vicenza, polizia locale Trieste, Lega Navale Italiana sezione della Spezia, Lega Navale Italiana La Spezia, polizia locale Spezia, polizia stradale.