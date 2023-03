"Vigilanza privata per la Rems" Le rassicurazioni fornite dall’Asl

Potenziamento del servizio di vigilanza privata e altre misure di carattere strutturale in corso d’opera che sarebbe intenzione portare a compimento prima dell’arrivo di nuovi ospiti. Così le assicurazioni dell’Asl 5 nell’ambito dell’incontro svoltosi nel Palazzo del Governo, presieduto dal prefetto Maria Luisa Inversini,

in merito alla sicurezza della Rems - Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza – di Calice al Cornoviglio. All’incontro hanno partecipato, oltre al sindaco Mario Scampelli, anche i vertici provinciali delle Forze di polizia ed il dirigente dell’Asl responsabile della struttura, Elisabetta Olivieri che ha fornito le rassicurazioni in ordine alle iniziative in atto e in divenire a fronte delle preoccupazioni sorte nell’ambito della comunità locale.