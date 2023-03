Vigilanza del comitato di garanzia Così il contrasto alle discriminazioni

A promuovere il convegno "Storie di donne che amano il porto" è stato il Comitato Unico di Garanzia dell’Autorità di sistema portuale, un organo istituito (per legge) alla fine del 2021 per svolgere una mission: "Migliorare l’efficienza delle prestazioni lavorative in un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto

dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori" è scritto nel decreto. Lo presiede Francesca Fazio (nella foto), funzionario responsabile del servizio lavoro portuale. E’ composto da rappresentanti sindacali e dell’amministrazione. "L’azione svolta è quella della vigilanza e della promozione di una cultura organizzativa orientata al rispetto, alla valorizzazione delle differenze e al superamento degli stereotipi ad esse collegati" dice Fazio.

Nessun rilievo finora?

"Non ce n’è stato bisogno" sostiene. La ragione sta anche nella passione delle ’operative’ del porto e nella loro perfetta inclusione nel sistema

"Il loro racconto - dice la segretaria generale Federica Montaresi - è stato davvero emozionante. Da loro è arrivato un forte segnale nel far comprendere che il lavoro nei porti, che è considerato un lavoro prettamente maschile, è fatto del contributo e del valore delle donne . Oggi la nostra AdSP, prima livello nazionale a promuovere un’iniziativa di questo tipo, ha aperto una nuova finestra sul mondo portuale che ci ha permesso di vedere tanti volti e conoscere tante belle storie".