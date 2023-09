Vietato l’asporto di bevande alcoliche e in contenitori di vetro

Firmata martedì, dal sindaco Peracchini, un’ordinanza urgente in materia di sicurezza pubblica. Nell’area compresa tra via Fiume (tratto tra via Monteverdi e piazza Saint Bon), piazza Saint Bon, via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, viale Italia, passeggiata Morin, viale Amendola, viale Fieschi tra viale Amendola e via dei Pioppi, viale Aldo Ferrari, via XXI Reggimento Fanteria, via San Fermo e via Bezzecca, Porto Mirabello, via Moro, Largo Fiorillo e Passeggiata Morin, da domani al 6 novembre, dalle 21 alle 6, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro e di metallo. È consentita la somministrazione ed il consumo all’interno di pubblici esercizi, di esercizi artigianali, di circoli privati autorizzati, comprese le aree e gli spazi pertinenziali. Per le attività ambulanti la somministrazione è consentita esclusivamente negli spazi concessionati. Sempre nelle aree pubbliche dell’ordinanza è inoltre vietata, dalle 21 alle 6, la detenzione di bevande in contenitori di vetro e metallo.