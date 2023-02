Videosorveglianza per sicurezza e traffico

Centoventuno telecamere di ultima generazione, cui vanno aggiunti altri occhi elettronici installati per monitorare le aree ztl, le isole ecologiche, e gli accessi delle autovetture nel territorio comunale. Se non è un record, poco ci manca: a Levanto l’ennesimo ampliamento del sistema di videosorveglianza, che ha riguardato il parcheggio della stazione ferroviaria, ha potenziato la rete di controllo e monitoraggio del territorio. Un sistema che sta consentendo al Comune e al comando di polizia municipale non solo un maggiore controllo, ma anche analisi a fini turistici e ambientali: il sistema consente di analizzare sia il flusso di provenienza dei veicoli, suddividendoli per nazione per quanto riguarda il traffico straniero e in province per il traffico nazionale, che il flusso dei veicoli più inquinanti attraverso l’analisi dell’omologazione Euro di veicoli e motocicli. In questo senso, è in corso una sperimentazione per il controllo del particolato 2.5 e 10 nell’aria. "I dati raccolti sanciscono l’ottima qualità dell’aria, con una soglia di microgrammi per metro cubo attorno al 15%" fanno sapere dal Comune. "Un investimento importante, che consente di vegliare sulla sicurezza dei cittadini sia per le infrazioni stradali che per eventuali atti violenti o vandalici – spiega il sindaco, Luca Del Bello – Il vero passo avanti riguarda la possibilità di monitorare le nazioni straniere e le province italiane di provenienza dei veicoli, incamerando così informazioni da utilizzare ai fini di campagne di marketing" . Un esempio? Fra il 17 gennaio e il 17 febbraio sono transitati di 512mila veicoli e motocicli in prevalenza italiani, soprattutto dalle province della Spezia (236 mila mezzi), Genova (45 mila) e Milano (9.800). Il monitotraggio del traffico dal controllo della classe Euro ha fatto registrare una prevalenza di Euro6 (46,5%), Euro5 19,4%, Euro4 19,5%, sino allo 0,3% dell’Euro0.