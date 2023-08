Videosorveglianza Installate in centro città otto nuove telecamere

Nell’ambito del progetto di riqualificazione di piazza Cavour, sono state installate 8 nuove telecamere, che si sono andate a integrare al sistema di videosorveglianza cittadino, consentendo di garantire la sicurezza ed il decoro nella totalità della piazza. Le videocamere sono già operative e forniscono 22 nuove inquadrature in grado di visualizzare, non solo la piazza del mercato, ma anche le vie immediatamente limitrofe, fornendo immagini nitide e definite. I filmati, come tutto il circuito di videosorveglianza comunale, sono a costante disposizione, oltre che della Polizia Locale, anche della Questura, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che potranno così utilizzarli in caso di necessità