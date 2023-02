Video-loop e 10mila scatti Così ‘Motus’ lascia il segno

Con una specialissima personale torna a ‘Fuori Luogo’, Motus, storica compagnia di teatro di innovazione, fondata da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. Si comincia domani alle 17 al Dialma Ruggiero di Fossitermi, con un appuntamento a ingresso gratuito nell’ambito del progetto ‘Tea Time’, rassegna ideata da Andrea Cerri e curata da Francesca Lombardi e Francesca Cattoi, con ‘Motusmixinloop (1993-1999)-(20002018)’, un mix (in loop) di diversi video brevi, frammenti di spettacoli e performance, installazioni, interviste e documenti dai primi anni ‘90 di attività della compagnia.

Contemporaneamente alla proiezione si potrà assistere a ‘Thisverymoment - è solo il momento per il momento nel momento’, una caotica installazione fotografica con 10000 piccole stampe di foto di scena e viaggi (in copia unica) tratte dai 31 anni di storia della compagnia, da disperdere fra i visitatori della mostra, sino a esaurimento. Un addio ai 10000 momenti vissuti e riprodotti su carta, da cui Motus si separa scegliendo la formula del donosouvenir-feticistico che ognuno potrà mettersi in tasca e portare altrove. Poi, alle 21.15, si terrà la performance ‘Chroma Keys’, un’incursione dentro al cinema, nella meraviglia della finzione e dei suoi vecchi ‘trucchi’ stereoscopici. In scena solo Silvia Calderoni, artista totem dei Motus, e un green screen: l’attrice compare e scompare come un corpo alieno dai frame dei film proiettati, precipitando in un viaggio-trip allucinato dall’atmosfera apocalittica. L’atmosfera è ambigua e sospesa: si presuppone un ‘mondo a venire’, o ‘un mondo a venire senza mondo’, con il profilarsi di un evento che ‘la fa finita con tutti gli eventi’ come in ‘Melancholia’ di Lars Von Trier? Info: 333 2489192 e [email protected] Marco Magi