Viaggio nella storia del territorio: bentornati ’Quaderni Levantesi’

Dopo 17 anni è uscito il nuovo volume dei Quaderni Levantesi. Il numero 8 della rivista storica sarà presentato oggi, alle 16.30, nella biblioteca del liceo classico Costa, in piazza Verdi. Il volume è pubblicato dalla Mostra Permanente delle Cultura Materiale, l’associazione che a Levanto cura e tiene aperta la mostra sulla civiltà contadina, all’interno dell’Ospitalia del Mare di via San Nicolò. È stato realizzato grazie al contributo del Comune di Levanto e il sindaco Luca del Bello, nella premessa al volume, scrive che la nuova serie del QL "rientra nel progetto di diffusione della storia locale, che questa amministrazione ha lanciato e sostiene, offrendo ascolto alle idee e supporto a tutti coloro (storici e cultori della nostra storia) che intendono offrire il loro contributo". Il volume è costituito da numerosi studi sulla storia della Liguria e del territorio spezzino, che spaziano dal Medioevo all’epoca contemporanea, tanto che all’evento è stato dato il titolo ‘La Liguria di Levante nelle nuova serie dei Quaderni Levantesi’. Un’occasione interessante per approfondire tematiche storiche come i confini della Liguria al tempo dei Bizantini e dei Longobardi, oppure l’analisi delle strutture architettoniche di Chiesanuova, un borgo antichissimo sulle pendici occidentali del Mesco. Viene proposta anche figura di Massimo Quaini, illustre geografo e studioso del territorio o i legami della famiglia Mussolini nei primi anni del 900 con Levanto. Il primo numero dei Quaderni Levantesi fu pubblicato nel 1998 a Genova dalla ‘Compagnia dei librai’ a cura della Mostra permanente della cultura materiale, e la rivista uscì con cadenza annuale fino al 2006. Saranno presenti alcuni dei 10 autori dei saggi, introdotti da Aldo Viviani direttore della Rivista e Rossella Trevisan bibliotecaria della Vinzoni del borgo rivierasco. A disposizione del pubblico alcune copie della rivista che si occupa di storia, archeologia, etnografia, sociologia, scienze e cultura di Levanto e, più in generale, della Liguria.

m. magi