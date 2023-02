Viaggio nella rete

Senza social il mondo sarebbe diverso da quello di oggi? Beh! Sicuramente cambierebbero le nostre abitudini, si uscirebbe maggiormente di casa, si incontrerebbero più spesso gli amici e si andrebbero a visitare musei, mostre d’arte, ad assistere a concerti o vedere uno spettacolo a teatro senza avere nessun tipo di informazione. Dovremmo aspettare di sviluppare un rullino per vedere le foto e non potremmo invece postare o semplicemente guardare o riguardare quel ricordo ogni volta che vogliamo. I social sono una forma di intrattenimento per tutti. Mezzi di comunicazione veloce, ci permettono infatti solo scrivendo e premendo il tasto invio di metterci in contatto con chiunque noi vogliamo in pochi decimi di secondo, scrivere messaggi privati o pubblici agli utenti utilizzando la funzione dei commenti sotto ai video e alle foto. YouTube, Fb, tik tok dai 13 anni e WhatsApp dai 16 anni hanno cambiato per sempre il mondo dei giovani. Hanno dato vita a nuovi lavori, nuovi settori, nuove professioni come Chiara Ferragni influencer e Me contro Te creator.

Sarebbe meglio perché il cyberbullismo cesserebbe di esistere, e le persone non soffrirebbero più a causa di coloro che, nascondendosi dietro a uno schermo convinte di essere protette, le scherniscono e ne abbassano l’autostima. Sarebbe bello perché dovremmo parlarci di persona SEMPRE, suonare un campanello e ASPETTARE gli amici, scopriremmo quanto è bello COMUNICARE guardando le espressioni del viso di chi ci guarda. Se i social sparissero noi potremmo vedere solo dal vero piante e animali e non da uno schermo. I ragazzi e le ragazze vivrebbero più serenamente, alcuni ragazzi infatti stanno male non per i social, ma per come li utilizzano . Non bisognerebbe infatti farli sparire del tutto, ma solo usarli in modo più consapevole e in modo più controllato. In conclusione, per rispondere a questa domanda: Sì! Il mondo cambierebbe!. Cambierebbe perché siamo abituati ad usare social, smartphone e new technology per qualsiasi cosa, come scrivere questo articolo! Cambierebbe perché osserveremmo, parleremmo e ci confronteremmo direttamente vis a vis. MA dall’altra parte non cambierebbe così tanto perché tutto questo è solo uno strumento nelle nostre mani: rimerebbero i valori come: l’amicizia, l’amore, la libertà, la libertà di parola, la voglia di stare insieme, di condividere ed essere felici. Rimarrebbe comunque un mondo da esplorare e guardare attraverso i nostri occhi. questo non sarebbe affatto male!!