Viaggio nel teatro di Puccini

‘Il mio Puccini - Viaggio nell’anima del teatro di Giacomo Puccini’ è un libro per tutti gli appassionati della musica di Puccini, personaggio scrutato e spiato, forse per la prima volta, dalla parte di chi ne è stato interprete. L’autore, il maestro lucchese Delfo Menicucci, lo presenterà domani, alle 18, al Circolo Fantoni in Galleria Adamello (ingresso libero). È un testo che scandaglia tutte le sensazioni che Puccini provoca nei suoi interpreti, siano essi cantanti, direttori d’orchestra, registi e quant’altro, sino a renderli capaci di realizzare le giuste dimensioni della sua ineguagliata genialità. Puccini non è solo un musicista geniale e un operista a tutt’oggi insuperato, ma un genio del teatro in ogni suo versante. L’amore che traspira dal testo di Menicucci non è solo un atto di riconoscenza, ma un vero e proprio tributo al Genio. A dialogare con l’autore sarà il direttore del Conservatorio Puccini della Spezia, Giuseppe Bruno. Info: 0187 1780909.